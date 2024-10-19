Атака безпілотниками Києва: з’явилися фото наслідків

З’явилася нова інформація про шкоду, завдану Києву внаслідок сьогоднішньої нічної атаки з боку РФ.

Про це повідомив у соцмережі виконуючий обов'язки голови Дарницької районної державної адміністрації Микола Калашник.

«Пошкоджено декілька автомобілів, фасадну частину багатоповерхівки, балконну раму і шибки однієї із квартир, дах будівлі закладу громадського харчування у різних мікрорайонах», - написав він.

Також він закликав у разі виявлення додаткових ознак шкоди від агресії слід звертатися на спецлінію поліції 102.

Наслідки нічної атаки / Микола Калашник

Наслідки нічної атаки / Микола Калашник

Наслідки нічної атаки / Микола Калашник

Нагадаємо, протягом більш ніж трьох годин Росія атакувала Київ безпілотниками. Однак сили протиповітряної оборони ефективно знешкодили ворожі БПЛА, якими загарбники намагалися завдати удару по місту цієї ночі. Внаслідок атаки одна жінка отримала поранення.

Унаслідок атаки на Київ у ніч проти 17 жовтня уламки російських дронів впали у кількох місцях Деснянського району.

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