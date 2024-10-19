Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зранку в Київській області лунають вибухи

Зранку в Київській області лунають вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Існує загроза "Шахедів".

Зранку 19 жовтня в Київській області пролунали вибухи. В регіоні працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні. 

На Київщині тривога триває від 01:27. Наразі існує загроза ударів безпілотниками. Зокрема, моніторингові чати інформують про дрони у напрямку Василькова та південніше Обухова.

Як повідомлялося, сьогодні зранку на Черкащині сталися вибухи. ПС попередили про крилату ракету.

Читайте також:

Новий Patriot уже в Україні! Хто надав ППО?

Новий Patriot уже в Україні! Хто надав ППО?

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація