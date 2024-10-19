Зранку в Київській області лунають вибухи

Зранку 19 жовтня в Київській області пролунали вибухи. В регіоні працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

На Київщині тривога триває від 01:27. Наразі існує загроза ударів безпілотниками. Зокрема, моніторингові чати інформують про дрони у напрямку Василькова та південніше Обухова.

Як повідомлялося, сьогодні зранку на Черкащині сталися вибухи. ПС попередили про крилату ракету.

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