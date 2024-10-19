РФ атакували безпілотниками Київ понад три години: влада повідомила деталі 

Під час атаки постраждала жінка.

Сили ППО знешкодили всі ударні безпілотники, якими російські загарбники цієї ночі намагалися атакувати Київ.

Про це повідомила Київська МВА.

"Чергова повітряна атака на Київ російських збройних сил. Сьогодні вночі окупанти атакували столицю України безпілотними літальними апаратами. Тактика ворога незмінна - БпЛА заходять на місто з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці", - зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські окупанти атакували дронами Київ. У результаті постраждала одна жінка.

У Дарницькому районі уламками було пошкоджено припарковані авто.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про активність ворожих БПЛА. Вони літали різними областями, деякі летіли в бік столиці.

О 04:28 ранку в КМВА заявили, що Києві працюють сили ППО.

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