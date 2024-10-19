У Києві знову пролунала низка вибухів

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 19 жовтня 2024 року удруге за ніч у Києві пролунали вибухи.
Як розповіли очевидці, йдеться про серію вибухів.
За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО унаслідок атаки ворожих безпілотників.
Оновлено
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Повітряні Сили ЗСУ раніше повідомляли щодо руху БпЛА:
1. БпЛА з Курської області транзитом через Сумщину, південно-західним курсом;
2. БпЛА північніше та південніше Ромнів, західним курсом;
3. БпЛА на південному сході Чернігівщини, південно-західним курсом у напрямку Київщини;
4. БпЛА район Прилук у напрямку Київщини;
5. БпЛА район Лохвиця та Заводське (Полтавщина) курсом на захід;
6. БпЛА район Броварів у напрямку Києва;
7. БпЛА північно-західніше Переяслава, вектор руху Васильків;
8. БпЛА район Богодухова (Харківщина), вектор руху Полтава.
9. Ще БпЛА в центральній частині Черкащини курс переважно західний, але змінюється.
Також рух ворожих дронів продовжується:
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