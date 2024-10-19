У Києві знову пролунала низка вибухів

У ніч проти 19 жовтня 2024 року удруге за ніч у Києві пролунали вибухи.

Як розповіли очевидці, йдеться про серію вибухів.

За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО унаслідок атаки ворожих безпілотників.

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"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Повітряні Сили ЗСУ раніше повідомляли щодо руху БпЛА:

1. БпЛА з Курської області транзитом через Сумщину, південно-західним курсом;

2. БпЛА північніше та південніше Ромнів, західним курсом;

3. БпЛА на південному сході Чернігівщини, південно-західним курсом у напрямку Київщини;

4. БпЛА район Прилук у напрямку Київщини;

5. БпЛА район Лохвиця та Заводське (Полтавщина) курсом на захід;

6. БпЛА район Броварів у напрямку Києва;

7. БпЛА північно-західніше Переяслава, вектор руху Васильків;

8. БпЛА район Богодухова (Харківщина), вектор руху Полтава.

9. Ще БпЛА в центральній частині Черкащини курс переважно західний, але змінюється.

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Також рух ворожих дронів продовжується:

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