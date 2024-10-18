У Києві затримали учасника "сходки кримінальних авторитетів", які переправляли ухилянтів через кордон: фото

За результатами проведеної спецоперації затримані лідери та учасники злочинних груп, які наразі перебувають під вартою.
У Києві правоохоронці затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у "сходці" для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від мобілізації.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Що відбувалося на "сходці"?
У поліції розповіли, що на злочинному зібранні розв'язували питання перерозподілу контролю за групами, що здійснюють незаконне переправлення осіб через кордон.
Банда, до якої входив 24-річний підозрюваний, тривалий час функціонувала під "дахом" "вора в законі". Діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.
Зазначається, що гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники злочинних угруповань використовували для наповнення "злодійського общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників. За результатами проведеної спецоперації були затримані лідери та учасники злочинних груп, які наразі знаходяться під вартою.
Що відомо про затриманого
16 жовтня співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Київі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще одного з членів раніше викритого злочинного угруповання.
Затриманий 24-річний мешканець Чернігівської області безпосередньо брав участь у "сходці" на території столиці за участю інших представників криміналітету.
"Одна з головних причин зібрання – ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від служби в ЗСУ", – повідомили у пресслужбі.
Що загрожує затриманому
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за фактом організації, сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні (сходці) (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше одеські правоохоронці затримали організатора “схеми” з переправлення чоловіків через державний кордон України.
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