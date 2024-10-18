У Києві затримали учасника "сходки кримінальних авторитетів", які переправляли ухилянтів через кордон: фото

За результатами проведеної спецоперації затримані лідери та учасники злочинних груп, які наразі перебувають під вартою.

У Києві правоохоронці затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у "сходці" для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Що відбувалося на "сходці"?

У поліції розповіли, що на злочинному зібранні розв'язували питання перерозподілу контролю за групами, що здійснюють незаконне переправлення осіб через кордон.

Банда, до якої входив 24-річний підозрюваний, тривалий час функціонувала під "дахом" "вора в законі". Діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.

Зазначається, що гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники злочинних угруповань використовували для наповнення "злодійського общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників. За результатами проведеної спецоперації були затримані лідери та учасники злочинних груп, які наразі знаходяться під вартою.

Що відомо про затриманого

16 жовтня співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Київі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще одного з членів раніше викритого злочинного угруповання.

Затриманий 24-річний мешканець Чернігівської області безпосередньо брав участь у "сходці" на території столиці за участю інших представників криміналітету.

Зібрання кримінальної банди / Фото: Поліція Києва / Facebook

"Одна з головних причин зібрання – ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від служби в ЗСУ", – повідомили у пресслужбі.

Що загрожує затриманому

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за фактом організації, сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні (сходці) (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше одеські правоохоронці затримали організатора “схеми” з переправлення чоловіків через державний кордон України.

Викрили торговця довідками для ухилянтів! 6 тисяч доларів - і "хворий"!

Читайте провідні новини дня: