На Київщині сили ППО працюють по ворожих цілях

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

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Нагадаємо, що раніше у Києві була оголошена повітряна тривога.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Також рух ворожих дронів продовжується:

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