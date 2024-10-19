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На Київщині сили ППО працюють по ворожих цілях

На Київщині сили ППО працюють по ворожих цілях

Українські військові продовжують захищати небо / Фото: Zelenskiy/Official

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що раніше у Києві була оголошена повітряна тривога. 

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. 

Також рух ворожих дронів продовжується:

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