На Київщині сили ППО працюють по ворожих цілях

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, що раніше у Києві була оголошена повітряна тривога.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Також рух ворожих дронів продовжується:
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