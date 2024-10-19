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В Киевской области силы ПВО работают по враждебным целям

В Киевской области силы ПВО работают по враждебным целям

Украинские военные продолжают защищать небо / Фото: Zelenskiy/Official

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Напомним, ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Также движение вражеских дронов продолжается :

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