У повітряному просторі Києва та області сили ППО збивали ворожі дрони 4,5 години: деталі від КМВА

У ніч проти 18 жовтиня Росія здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України.

У повітряному просторі Києва та області у ніч проти п'ятниці, 18 жовтня, сили ППО збивали ворожі дрони 4,5 години. Усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Начальник КМВА зазначив, що у ніч проти 18 жовтиня Росія здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України.

"Ніч без оголошення повітряної тривоги для мешканців Києва, на жаль, стала вже великим виключенням. Такі жорсткі реалії цієї страшної війни. Минула ніч і для киян, і для більшості регіонів країни була знов неспокійна. Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва і на його підступах велася понад 4,5 години", – зазначив він.

За даними оперативного зведення, у Києві обійшлося без потерпілих та руйнувань.

Нагадаємо, вночі у Києві працювала ППО, лунали вибухи.

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