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Атака БпЛА на Київщину: деталі від КОВА

Атака БпЛА на Київщину: деталі від КОВА

Атакам “Шахедів” / Фото: Сили оборони півдня України

Окупанти не припиняють тероризувати місцеве населення.

Російські окупанти не припиняють атакувати Київщину БпЛА. Остання тривога тривала більше 14 годин. 

Про це повідомляє КОВА.

Деталі

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. 

“Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано”, — зазначили у відомстві.

На щастя, постраждалих серед населення немає. 

“Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено мотоцикл, що знаходився на приватному подвір’ї”, — пишуть у КОВА.

Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня 2024 року у Києві пролунали вибухи та була оголошена повітряна тривога. 

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