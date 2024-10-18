Атака БпЛА на Київщину: деталі від КОВА

Окупанти не припиняють тероризувати місцеве населення.
Російські окупанти не припиняють атакувати Київщину БпЛА. Остання тривога тривала більше 14 годин.
Про це повідомляє КОВА.
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Як зазначається, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.
“Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано”, — зазначили у відомстві.
На щастя, постраждалих серед населення немає.
“Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено мотоцикл, що знаходився на приватному подвір’ї”, — пишуть у КОВА.
Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога.
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня 2024 року у Києві пролунали вибухи та була оголошена повітряна тривога.
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