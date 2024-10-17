У Києві КМДА вимагає прибрати мурал Буданову: яка причина

У КМДА обіцяють авторам муралу знайти у столиці інше місце для його розміщення.

Мурал із зображенням начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова приберуть з будівлі на вулиці Введенській у Києві.

Про це повідомили в КМДА.

В Департаменті охорони культурної спадщини КМДА нагадали, що цей будинок охороняється чинним законодавством, оскільки занесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток.

Згідно з рішенням Київради, не допускається нанесення муралів на фасадах будівель, що є об’єктами культурної спадщини. Тож Департамент видав приписи з вимогою привести фасад пам’ятки на вул. Введенська, 6 до попереднього стану.

Натомість у КМДА обіцяють авторам муралу знайти у столиці інше місце для його розміщення.

Раніше повідомлялося, що на Подолі в Києві з’явився масштабний мурал, намальований стритарт-художницями сестрами Мішель і Ніколь Фельдман.

На ньому зображений чоловік у чорному однострої, схожий на керівника ГУР Кирила Буданова. Він стоїть поміж ромашок і тримає на руках кота. Над усією композицією розправила крила сова, яка є емблемою ГУР МО України.

Мурал на вулиці Введенській у Києві / Фото: sestry_feldman / Іnstagram

"Ми заряджаємося від того поля, на якому виросли. Навіть якщо будуть буря і град, ми однаково будемо тут рости, тому що є люди, які не бояться дивитися за обрій. На роботу надихнув Кирило Буданов", – написали авторки муралу. Водночас вони прямо не називали прізвище головного персонажа картини.

Мурал на вулиці Введенській у Києві / Фото: sestry_feldman / Іnstagram

Раніше повідомлялося, що в Києві зібралися переносити мурал з Валерієм Залужним.

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