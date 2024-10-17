Вночі безпілотники атакували Київську область: які наслідки

На території Київщини влучань не сталося.

Вночі проти 17 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київську область ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків дронів.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. Тривога тривала понад вісім годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. Також минулося без потерпілих. втім, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з фермерських господарств сталося загоряння підсобного приміщення. Пожежа ліквідована.

Як повідомлялося, цієї ночі російська армія атакувала Київ "Шахедами". В Деснянському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

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