Коли опалення з’явиться у домівках киян: відповідь КМДА

У Києві до тепла вже підключили 566 будівель соціальної сфери. Серед них – 172 школи, 216 дитячих садочків, 120 лікувальних закладів. Зокрема, 77 стаціонарів, а також – 58 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напряму.

Про це написав очільник ККДА Віталій Кличко.

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Опалювальний сезон для закладів соціальної сфери в Києві розпочали 14 жовтня. Таким закладам та установам тепло подають за заявками їх керівників.

“Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання”, — підсумував Кличко.

Нагадаємо, враховуючи невтішні прогнози щодо можливих обстрілів Росією нашої критичної інфраструктури, що призведе до вимкнень світла та проблем з опаленням, слід вже зараз подумати, як ми будемо обігріватися взимку.

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