У Києві перенесуть нещодавно відкритий мурал із Залужним: що сталося (фото)

Мурал розмістять з іншого боку будівлі дитячого будинку-інтернату, щоб охочі сфотографуватися не лазили через паркан.

У Києві перенесуть мурал із портретом колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Його відкрили лише на початку травня.

Керівниця проєкту Євгенія Фуллен повідомила у Facebook, що мурал розміром понад 120 квадратних метрів розмістять з іншого боку будівлі Святошинського дитячого будинку-інтернату по вул. Котельникова, 51.

Фуллен пояснила, що стінопис, створений художником Євгенієм Кучером, перенесуть через те, що багато охочих сфотографуватися із портретом Залужного перелізали через паркан.

Подивитися мурал із Залужним можна за адресою: вул. Котельникова, 51 / Фото: facebook.com/eugene.fullen

"Друзі, з муралом Залужного все добре! Ми розмістимо його з іншого боку фасаду задля того, щоб всі бажаючі могли зробити фото на фоні муралу і не перелазити через паркан! Вирішили це по причині того, щоб перш за все не травмувати дітей, оскільки наплив бажаючих сфоткати дуже великий, але це ж закритий заклад!" – написала художниця та керівниця проєкту муралу із Залужним.

Фуллен попросила тих, хто хоче зробити знімок, припинити перелазити через паркан, адже його незабаром перенесуть на частину будівлі з вільним доступом.

Головний митець муралу - Євгеній Кучер (Самий Кучерявий) / Фото: facebook.com/eugene.fullen

Нагадаємо, мурал із зображенням Валерія Залужного презентували 1 травня. Мурал встановив рекорд, ставши найбільшим стінописом воєначальника в Україні. Його розмір сягає понад 120 квадратних метрів.