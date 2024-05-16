У Києві перенесуть нещодавно відкритий мурал із Залужним: що сталося (фото)

Мурал розмістять з іншого боку будівлі дитячого будинку-інтернату, щоб охочі сфотографуватися не лазили через паркан.
У Києві перенесуть мурал із портретом колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Його відкрили лише на початку травня.
Керівниця проєкту Євгенія Фуллен повідомила у Facebook, що мурал розміром понад 120 квадратних метрів розмістять з іншого боку будівлі Святошинського дитячого будинку-інтернату по вул. Котельникова, 51.
Фуллен пояснила, що стінопис, створений художником Євгенієм Кучером, перенесуть через те, що багато охочих сфотографуватися із портретом Залужного перелізали через паркан.
"Друзі, з муралом Залужного все добре! Ми розмістимо його з іншого боку фасаду задля того, щоб всі бажаючі могли зробити фото на фоні муралу і не перелазити через паркан! Вирішили це по причині того, щоб перш за все не травмувати дітей, оскільки наплив бажаючих сфоткати дуже великий, але це ж закритий заклад!" – написала художниця та керівниця проєкту муралу із Залужним.
Фуллен попросила тих, хто хоче зробити знімок, припинити перелазити через паркан, адже його незабаром перенесуть на частину будівлі з вільним доступом.
Нагадаємо, мурал із зображенням Валерія Залужного презентували 1 травня. Мурал встановив рекорд, ставши найбільшим стінописом воєначальника в Україні. Його розмір сягає понад 120 квадратних метрів.
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