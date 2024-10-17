Російська армія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

Вночі 17 жовтня російські війська атакували ударними БпЛА Київ. В Деснянському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"За інформацією, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат. Даних щодо потерпілих не надходило", - наголосив керівник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, від вечора 16 жовтня протягом ночі повітряну тривогу у місті оголошували чотири рази: сумарно небезпека тривала 3,5 год.

Зокрема, російські дрони заходили до міста хвилями і з різних напрямків. Крім загрози БпЛА одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї.

"Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони, всі російські БпЛА які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені", - наголосили в КМВА.