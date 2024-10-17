В Киеве КГГА требует убрать мурал Буданову: какая причина

В КГГА обещают авторам мурала найти в столице другое место для его размещения.

Мурал с изображением начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова уберут из здания по улице Введенской в Киеве.

Об этом сообщили в КГГА.

В Департамене охраны культурного наследия КГГА напомнили, что это здание охраняется действующим законодательством, поскольку занесено в Государственный реестр недвижимых памятников.

Согласно решению Киевсовета, не допускается нанесение муралов на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия. Департамент издал предписания с требованием привести фасад памятника на ул. Введенская, 6 в прежнее состояние.

В КГГА обещают авторам мурала найти в столице другое место для его размещения.

Ранее сообщалось, что на Подоле в Киеве появился масштабный мурал, нарисованный стритарт-художницами сестрами Мишель и Николь Фельдман.

На нем изображен мужчина в черной форме, похожий на руководителя ГУР Кирилла Буданова. Он стоит среди ромашек и держит на руках кота. Над всей композицией расправила крылья сова, являющаяся эмблемой ГУР МО.

Мурал по улице Введенской в Киеве. Фото sestry_feldman/Instagram

"Мы заряжаемся от того поля, на котором выросли. Даже если будет буря и град, мы все равно будем здесь расти, потому что есть люди, которые не боятся смотреть за горизонт. На работу вдохновил Кирилл Буданов", – написали автора мурала. В то же время они прямо не называли фамилию главного персонажа картины.

Мурал по улице Введенской в Киеве. Фото sestry_feldman/Instagram

Ранее сообщалось, что в Киеве собрались переносить мурал с Валерием Залужным.

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