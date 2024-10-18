Атака БпЛА на Киевскую область: детали от КОВА

Оккупанты не прекращают терроризировать местное население.
Российские оккупанты не прекращают атаковать Киевщину БпЛА. Последняя тревога продолжалась более 14 часов.
Об этом сообщает КОВА.
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Как отмечается, в области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.
"Попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано", — отметили в ведомстве.
К счастью, пострадавших среди населения нет.
"В результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден мотоцикл, находившийся на частном дворе", — пишут в КОВА.
Оперативные группы продолжают фиксировать последствия атаки врага.
Напомним, в ночь на 17 октября 2024 года в Киеве раздались взрывы и была объявлена воздушная тревога.
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