Атака БпЛА на Киевскую область: детали от КОВА

Российские оккупанты не прекращают атаковать Киевщину БпЛА. Последняя тревога продолжалась более 14 часов.

Об этом сообщает КОВА.

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Как отмечается, в области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

"Попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано", — отметили в ведомстве.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден мотоцикл, находившийся на частном дворе", — пишут в КОВА.

Оперативные группы продолжают фиксировать последствия атаки врага.

Напомним, в ночь на 17 октября 2024 года в Киеве раздались взрывы и была объявлена воздушная тревога.

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