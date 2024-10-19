У передмісті Києва пролунали вибухи - моніторингові канали

У ніч проти 19 жовтня 2024 року у передмісті Києва пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

При цьому повітряну тривогу у столиці України спочатку не оголошували.

Проте пізніше, - таки оголосили.

Причиною для цього став рух ворожих безпілотників.

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У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що рух ворожих дронів продовжується:

1. БпЛА на Сумщині заходять на Полтавщину південно-західним курсом;

2. БпЛА на півночі Полтавщини прямують на захід;

3. БпЛА на сході Черкащини у західному напрямку;

4. Групи БпЛА на сході Київщини у західному напрямку (орієнтовний вектор руху Васильків).

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