В Киеве снова раздался ряд взрывов

В ночь на 19 октября 2024 во второй раз за ночь в Киеве раздались взрывы.

Как рассказали очевидцы, речь идет о серии взрывов.

По предварительной информации, речь идет о работе ПВО в результате атаки вражеских беспилотников.

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"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Воздушные Силы ВСУ ранее сообщали о движении БпЛА:

1. БпЛА из Курской области транзитом через Сумщину, юго-западным курсом;

2. БпЛА севернее и южнее Ромнов, западным курсом;

3. БпЛА на юго-востоке Черниговщины, юго-западным курсом в направлении Киевщины;

4. БпЛА район Прилук по направлению к Киевщине;

5. БпЛА район Лохвица и Заводское (Полтавщина) курсом западнее;

6. БпЛА район Броваров в направлении Киева;

7. БпЛА северо-западнее Переяслава, вектор движения Васильков;

8. БпЛА район Богодухово (Харьковщина), вектор движения Полтава.

9. Еще БПЛА в центральной части Черкасской области курс преимущественно западный, но меняется.

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Также движение вражеских дронов продолжается :

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