В Киеве снова раздался ряд взрывов

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 19 октября 2024 во второй раз за ночь в Киеве раздались взрывы.
Как рассказали очевидцы, речь идет о серии взрывов.
По предварительной информации, речь идет о работе ПВО в результате атаки вражеских беспилотников.
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"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
Воздушные Силы ВСУ ранее сообщали о движении БпЛА:
1. БпЛА из Курской области транзитом через Сумщину, юго-западным курсом;
2. БпЛА севернее и южнее Ромнов, западным курсом;
3. БпЛА на юго-востоке Черниговщины, юго-западным курсом в направлении Киевщины;
4. БпЛА район Прилук по направлению к Киевщине;
5. БпЛА район Лохвица и Заводское (Полтавщина) курсом западнее;
6. БпЛА район Броваров в направлении Киева;
7. БпЛА северо-западнее Переяслава, вектор движения Васильков;
8. БпЛА район Богодухово (Харьковщина), вектор движения Полтава.
9. Еще БПЛА в центральной части Черкасской области курс преимущественно западный, но меняется.
Также движение вражеских дронов продолжается :
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