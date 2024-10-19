Атака беспилотниками Киева: появились фото последствий

Появилась новая информация об ущербе, причиненном Киеву в результате сегодняшней ночной атаки со стороны РФ.

Об этом сообщил в соцсети исполняющий обязанности главы Дарницкой районной государственной администрации Николай Калашник.

«Повреждены несколько автомобилей, фасадная часть многоэтажки, балконная рама и оконные стекла одной из квартир, крыша здания общепита в разных микрорайонах», — написал он.

Также он призвал в случае обнаружения дополнительных признаков ущерба от агрессии следует обращаться на спецлинию полиции 102.

Последствия ночной атаки/Николай Калашник

Последствия ночной атаки/Николай Калашник

Последствия ночной атаки/Николай Калашник

Напомним, в течение более трех часов Россия атаковала Киев беспилотниками. Однако силы противовоздушной обороны эффективно обезвредили вражеские БПЛА, которыми захватчики пытались нанести удар по городу этой ночью. В результате атаки одна женщина получила ранения.

В результате атаки на Киев в ночь на 17 октября обломки российских дронов упали в нескольких местах Деснянского района.

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