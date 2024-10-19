Уламок потрапив через вікно балкона: унаслідок нічної атаки на Київ жінка отримала серйозне поранення

Стали відомі наслідки атаки безпілотників на Київ уночі 19 жовтня 2024 року.

Чергова повітряна атака на Київ російських збройних сил. Сьогодні вночі окупанти атакували столицю України безпілотними літальним апаратами. Тактика ворога незмінна - БпЛА заходять на місто з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку.

Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто. Без потерпілих.

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Мер Києва Віталій Кличко додав, що Дарницькому районові столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкона.

Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає.

"Наполегливо прошу усіх киян дослухатися до сигналів оповіщення повітряної тривоги і у разі небезпеки завжди користуватися укриттями. Бережіть себе!", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Як повідомлялося, напередодні РФ атакувала Україну "Шахедами" і невідомими БпЛА. Сили ППО збили 80 ворожих дронів.

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