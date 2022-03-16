За 20 днів війни у Києві народилося 725 дітей

За 20 днів війни у Києві народилося 725 дітей

Серед новонароджених 12 двієнь.

З початку війни з російськими окупантами у Києві народилося 725 дітей: 388 хлопчиків та 337 дівчаток.

Серед новонароджених 12 двієнь.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Життя продовжується. І про це свідчать хороші новини про кількість новонароджених у столичних пологових будинках. Здоров'я та мирного неба їм та їхнім батькам! Слава Україні!», – сказав Микола Поворозник.

Нагадаємо, за 21 день війни в Україні одружилися понад 10 тисяч пар.