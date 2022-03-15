Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У полон до окупантів потрапив співробітник ДСНС

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У полон до окупантів потрапив співробітник ДСНС

Управління ДСНС Києва

Олексій Данченко потрапив у полон під час евакуації мирних жителів у Гостомелі.

У полон до російських окупантів у Гостомелі потрапив помічник начальника зміни Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Київській області Олексій Данченко під час евакуації мирних жителів. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники просять повідомляти інформацію за телефонами – 101,112, (044) 425-43-01.

❗️ Максимальний остреп! Наша служба завжди приходить на допомогу і это не лише наш обов'язок, це наш людський поклик –...

Опубликовано Вівторок, 15 березня 2022 р.
Наступна публікація