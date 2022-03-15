У полон до окупантів потрапив співробітник ДСНС

Олексій Данченко потрапив у полон під час евакуації мирних жителів у Гостомелі.
У полон до російських окупантів у Гостомелі потрапив помічник начальника зміни Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Київській області Олексій Данченко під час евакуації мирних жителів.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Рятувальники просять повідомляти інформацію за телефонами – 101,112, (044) 425-43-01.
❗️ Максимальний остреп! Наша служба завжди приходить на допомогу і это не лише наш обов'язок, це наш людський поклик –...Опубликовано Вівторок, 15 березня 2022 р.