Через обстріли кияни мають бути максимально обережними: спускатися в укриття, не залишати будівлі без потреби

Мешканці столиці також повинні дотримуватися комендантської години.

Через обстріли Києва кияни мають бути максимально обережні.

На цьому наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Події цих днів дають нам зрозуміти, що необхідно бути максимально обережними – не виходити з дому без нагальної потреби, не порушувати правила комендантської години. Слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Також допомагайте тим, хто поруч», – наголосив Поворозник.

Він додав, що 15 березня після завершення комендантської години у Києві відкриваються магазини, аптеки, із 8:00 розпочинає роботу громадський транспорт.

Для сполучення лівого та правого берегів сьогодні будуть працювати Дарницький та Північний мости.

У Києві поступово відновлюють роботу міні ярмарки та столичні ринки. Всю інформацію можна дізнатися на офіційних сайтах міської влади та у застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 березня, росіяни обстріляли дві багатоповерхівки, один приватний будинок та вхід до однієї зі станцій метро у Києві.

ТСН.ua



