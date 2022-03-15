У Києві окупанти розбомбили десятиповерхівку (фото, відео)

Підрозділи ДСНС врятували 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. Інших деталей поки невідомо.

15 березня окупанти завдали удару по десятиповерховому житловому будинку у Поділському районі Києва (вулиця Мостицька).

Про це інформує ДСНС України.

У будинку сталося загорання від 1 до 5 поверху

"О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 - ліквідовано. На місці було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниць техніки ГУ ДСНС у м. Києві", — йдеться в повідомленні.

Підрозділи ДСНС врятували 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. Інших деталей поки невідомо.