У Києві окупанти розбомбили десятиповерхівку (фото, відео)

Підрозділи ДСНС врятували 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. Інших деталей поки невідомо.
15 березня окупанти завдали удару по десятиповерховому житловому будинку у Поділському районі Києва (вулиця Мостицька).
Про це інформує ДСНС України.
У будинку сталося загорання від 1 до 5 поверху
"О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 - ліквідовано. На місці було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниць техніки ГУ ДСНС у м. Києві", — йдеться в повідомленні.
Підрозділи ДСНС врятували 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. Інших деталей поки невідомо.
Читайте також:
- Мешканці Куренівки в Києві після вибуху радіють, що поцілило не в сам будинок
- Чоловіку, який загинув у будинку на Оболоні після обстрілу, стало зле під час евакуації
- Такі дії ще більше мотивують кожного українця давати відсіч, - Кличко показав наслідки обстрілу Києва