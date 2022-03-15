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В плен к оккупантам попал сотрудник ГСЧС

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В плен к оккупантам попал сотрудник ГСЧС

Управление ГСЧС Киева

Алексей Данченко попал в плен при эвакуации мирных жителей в Гостомеле.

В плен к российским оккупантам в Гостомеле попал помощник начальника смены Оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Алексей Данченко во время эвакуации мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели просят сообщать информацию по телефонам – 101,112, (044) 425-43-01.

❗️ Максимальный остреп! Наша служба всегда приходит на помощь и это не только наша обязанность, это наш человеческий зов.

Опубликовано Вторник, 15 марта 2022 г.
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