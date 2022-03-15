В плен к оккупантам попал сотрудник ГСЧС

Алексей Данченко попал в плен при эвакуации мирных жителей в Гостомеле.
В плен к российским оккупантам в Гостомеле попал помощник начальника смены Оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Алексей Данченко во время эвакуации мирных жителей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели просят сообщать информацию по телефонам – 101,112, (044) 425-43-01.
❗️ Максимальный остреп! Наша служба всегда приходит на помощь и это не только наша обязанность, это наш человеческий зов.Опубликовано Вторник, 15 марта 2022 г.