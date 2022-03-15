В Киеве оккупанты разбомбили десятиэтажку (фото, видео)

Подразделения ГСЧС спасли 1 человека, которого госпитализировано в больницу. Других деталей пока не известно.

15 марта оккупанты нанесли удар по десятиэтажному жилому дому в Подольском районе Киева (улица Мостицкая).

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В доме произошло возгорание от 1 до 5 этажа

"В 06:46 пожар локализован, а в 06:51 — ликвидирован. На месте было привлечено 10 человек личного состава и 2 ед. техники ГУ ГСЧС в г. Киеве", — говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС спасли 1 человека, которого госпитализировано в больницу. Других деталей пока не известно.