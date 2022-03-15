Из-за обстрелов киевляне должны быть максимально осторожны: спускаться в укрытие, не оставлять здания без надобности

Жители столицы также должны соблюдать комендантский час.

Из-за обстрелов Киева киевляне должны быть максимально осторожны.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«События этих дней дают нам понять, что необходимо быть максимально осторожными – не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа. Следить за сигналами воздушной тревоги. Также помогайте тем, кто рядом», – подчеркнул Поворозник.

Он добавил, что 15 марта после завершения комендантского часа в Киеве открываются магазины, аптеки, с 8:00 начинает работу общественный транспорт.

Для сообщения левого и правого берегов сегодня будут работать Дарницкий и Северный мосты.

В Киеве постепенно возобновляют работу мини-ярмарки и столичные рынки. Всю информацию можно узнать на официальных сайтах городских властей и в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, сегодня утром, 15 марта, россияне обстреляли две многоэтажки, один частный дом и вход в одну из станций метро в Киеве.