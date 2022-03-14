Одиночні снаряди, які прилітають по Києву, не становлять небезпеки - Арестович

Наразі війська противника стоять у обороні

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що снаряди, якими російські окупаційні війська б'ють по Києву, не становлять небезпеки у масштабах міста.

Про це він повідомив 14 березня у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Війська супротивника стоять в обороні. Переважно намагаються рухатись на рівні малих підрозділів, тактичних дій. За добу вже треті прийдуть снаряди Києвом. Це або ексцес виконавця, тобто артилерист промахується, або ексцес виконавця з погляду: «помстимось за пацанів». Військової небезпеки вони не становлять, ці одиночні снаряди, які прилітають, та й, чесно кажучи, і цивільної особливо не становлять. Хоча, звичайно, сім'ям, у яких завушили квартири, це слабкі відмовки. Загалом, у масштабах країни, вони небезпеки не становлять. І навіть у масштабах міста", - зазначив він.

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