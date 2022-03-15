У Києві невідомі збирають паспортні та контактні дані людей під виглядом надання благодійної допомоги

У Києві невідомі збирають паспортні та контактні дані людей під виглядом надання благодійної допомоги

Киян закликають бути пильними та не передавати дані підозрілим особам.

У Києві фіксують випадки, коли під виглядом надання благодійної допомоги невстановлені особи збирають паспортні та контактні дані осіб соціально незахищених категорій.

Міська влада закликає киян бути пильними і не передавати особисті та контактні дані підозрілим особам чи організаціям.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Киян просять перевіряти статутну документацію благодійних організацій, а також повідомляти про такі факти поліцію.

"Наголошуємо, що органи соціального захисту населення не збирають особисті дані осіб, які належать до соціально незахищених верств населення. У той же час, лише органи соцзахисту можуть уточнювати дані тих осіб, які вже під час війни опинилися у складних життєвих обставинах. Це робиться винятково для визначення відповідної категорії для надання допомоги", - повідомляє міська влада.

Волонтерські та благодійні організації, які співпрацюють з міською владою, не займаються збором даних – усю необхідну для їхньої роботи інформацію вони отримують від органів соціального захисту.

Нагадаємо, починаючи від 20:00 15 березня і до 7:00 17 березня у Києві вводиться комендантська година.

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