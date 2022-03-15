Введення комендантської години пов’язане з можливими загостреннями у Києві – Кличко

Введення комендантської години пов’язане з можливими загостреннями у Києві – Кличко

У столиці комендантська година починає діяти з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що введення у столиці комендантської години пов’язане з можливими загостреннями.

Влада міста закликає на час комендантської години в Києві та в області залишатися вдома, або в укритті.

Про це повідомляє УП.

"Це пов’язано з можливими загостреннями. І це пов’язано з турботою про безпеку мешканців нашого міста", - сказав мер.

Нагадаємо, починаючи від 20:00 15 березня і до 7:00 17 березня у Києві вводиться комендантська година. Мер Києва Віталій Кличко закликав киян підготуватись до того, що дві доби доведеться бути вдома, або в укритті.

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