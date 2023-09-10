Ворог атакував Київ безпілотниками: наслідки атаки

Падіння уламків дронів відбулося в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

В Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Є загоряння. Розрахунки ДСНС працюють на місці. Інформація щодо потерпілих на разі не надходила", - йдеться у повідомленні.

"Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце. В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає", - повідомив очільник міста Віталій Кличко.

"У Подільському районі один постраждалий. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці", - пізніше уточнив Кличко.

"В Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв", - Сергій Попко, начальник КМВА.

"В Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, без постраждалих. Розміри і характер руйнувань уточнюється", - інформують в КМВА.

Також моніторингові канали повідомляють про дорозвідку повітряного простору. Але перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги саме у вашій області. Не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях.

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.

Також пізніше у Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях.