На Київщині сили ППО працюють по цілях - влада

Триває тривожна ніч для Київщини.
У повітряному просторі на території Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
В області оголошена повітряна тривога, перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.
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