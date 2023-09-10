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На Київщині сили ППО працюють по цілях - влада

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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1279
Час на прочитання
1 хв
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На Київщині сили ППО працюють по цілях - влада

Українські військові захищають Київщину

Триває тривожна ніч для Київщини.

У повітряному просторі на території Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації. 

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

В області оголошена повітряна тривога, перебувайте в укриттях. 

Нагадаємо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку. 

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