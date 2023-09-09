На Київщині насипали дорогу просто посеред озера, щоб скоротити шлях до укриття

На Київщині посеред озера насипали дорогу, щоб скоротити шлях до укриття.

Про це повідомила активістка Людмила Першин у Facebook. Жінка зазначила, що інцидент стався у селищі Калинівка Фастівського району.

“Задача пішохідного проходу — скоротити маршрут руху до укриття для жителів містечка, в т.ч. і для дітей — до навчального закладу. Таке рішення дозволяє за дві хвилини пішого ходу потрапити в укриття, замість 10-15 хвилин, як було до цього. Вказані роботи ми здійснюємо на вимогу жителів даного мікрорайону”, — прокоментували ініціативу в Калинівській селищній раді.

Схема пішохідного маршруту до укриття

Схема пішохідного маршруту до укриття

Схема пішохідного маршруту до укриття

У коментарях до допису люди висловлюють незадоволення й виступають проти знищення водойми. Зокрема волонтерка Катерина Суханова закликала поліцію та прокуратуру звернути увагу на “перевищення повноважень Калинівської селищної ради”.

“Громадян, які захищають водний об’єкт, а також слідчу групу, яка виїхала на місце події 29.08.2023, посадовці називають “купкою людей”. Щодо цього незаконного будівництва відкрито кримінальне провадження. Озеро засипали будівельним матеріалом! Відсутні будь-які дозвільні документи та громадські обговорення даного об’єкту”, — наголосила Суханова.

Тим часом у Калинівській селищній раді ніяк не реагують на незадоволення жителів і планують облаштувати пішохідно-велосипедну доріжку на місці нової “дороги”.

Нагадаємо, у Києві створять чотири заказники. Як розповіли екологи, йдеться про зелені зони “Вікова діброва”, “Труханів острів-1”, “Коручка” та “Ліс орхідей”.

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