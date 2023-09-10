В Киевской области силы ПВО работают по целям — власть

В воздушном пространстве на территории Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении в социальных сетях.

В области объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях.

Напомним, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.