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На Київщину рухаються ворожі дрони - українські військові

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Київщину рухаються ворожі дрони - українські військові

Ворожі безпілотники наближаються до Київщини

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.

Увага! Група ударних БпЛА наближається до Київської області!

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Перебувайте в укриттях!

Також на території Київської області оголошена повітряна тривога. 

Моніторингові канали повідомляють про сильні вибухи на Чернігівщині. 

Потурбуйтеся про власну безпеку. 

Також повідомляється про звуки вибухів на Сумщині. Про це пишуть моніторингові канали. 

У Києві наразі повітряна тривога не оголошена. 

До того ж пізніше українські військові повідомили, що є загроза застосування ворогом ударних БпЛА в Полтавській області.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття" - Повітряні Сили ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть “автоматично” звільнити два міста

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Перегляди
1313
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