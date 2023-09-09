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У Києві чоловік напав на двох школярів: завдав ножового поранення та порвав одяг

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві чоловік напав на двох школярів: завдав ножового поранення та порвав одяг

Поліція Києва розшукує зловмисника, який напав на двох дітей / Фото: pixabay.com

Одного з хлопчиків госпіталізовано з ножовим пораненням.

У Києві чоловік напав на двох школярів. Наразі його розшукує поліція.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Подія сталась у суботу, 9 вересня, близько 17:00 на вулиці Мілютенка. Двоє хлопчиків 10-ти та 11-ти років гралися та намагалися звести намет. У цей момент до них підійшов незнайомець та запропонував допомогу. Коли діти відмовились, чоловік на них напав: одному порвав футболку, а іншому завдав ножове поранення руки та втік. Дитину госпіталізували лікарі", - розповіли у поліції.

Наразі вживаються заходи із затримання зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські.

Нагадаємо, у Києві поліціянти затримали чоловіка, який у громадській вбиральні на території парку "Партизанська слава" намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика.

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Дата публікації
Перегляди
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