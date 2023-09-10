У Києві лунають вибухи: перебувайте в укриттях

Перебуваємо в укриттях та віримо в ЗСУ
У столиці чутно вибухи.
В столиці працює ППО - повідомляє КМВА.
Очевидці інформують про звуки гучних вибухів у кількох районах Києва.
За різними повідомленнями моніторингових каналів, у столиці пролунало вже близько 6 вибухів.
"В Київській області та в столиці працює ППО. На Київ ще рухаються БПЛА. Перебувайте в укриттях!", - додав очільник Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях.
Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.
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