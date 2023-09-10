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У Києві лунають вибухи: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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1880
Час на прочитання
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У Києві лунають вибухи: перебувайте в укриттях

Відійдіть від вікон і не знімайте роботу ППО

Перебуваємо в укриттях та віримо в ЗСУ

У столиці чутно вибухи. 

В столиці працює ППО - повідомляє КМВА.

Очевидці інформують про звуки гучних вибухів у кількох районах Києва. 

За різними повідомленнями моніторингових каналів, у столиці пролунало вже близько 6 вибухів. 

"В Київській області та в столиці працює ППО. На Київ ще рухаються БПЛА. Перебувайте в укриттях!", - додав очільник Києва Віталій Кличко. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку. 

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Перегляди
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