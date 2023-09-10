У Києві лунають вибухи: перебувайте в укриттях

Перебуваємо в укриттях та віримо в ЗСУ

У столиці чутно вибухи.

В столиці працює ППО - повідомляє КМВА.

Очевидці інформують про звуки гучних вибухів у кількох районах Києва.

За різними повідомленнями моніторингових каналів, у столиці пролунало вже близько 6 вибухів.

"В Київській області та в столиці працює ППО. На Київ ще рухаються БПЛА. Перебувайте в укриттях!", - додав очільник Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях.

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.