У Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога

Перебувайте в укриттях
У Києві оголошена повітряна тривога!
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні влади у соціальних мережах.
"Київ - в укриття", - наказують українські військові.
"Увага! Загроза атаки БпЛА! Перебувайте в укриттях», - заявив Сергій Попко, начальник КМВА
Також за повідомленням Повітряних Сил ЗСУ є загроза застосування ворогом ударних БпЛА в Житомирській, Черкаській областях.
Повітряна тривога до того ж оголошена у Полтавській, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях та автономній республіці Крим.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях.
Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.
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