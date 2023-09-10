У Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога

У Києві оголошена повітряна тривога!

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні влади у соціальних мережах.

"Київ - в укриття", - наказують українські військові.

"Увага! Загроза атаки БпЛА! Перебувайте в укриттях», - заявив Сергій Попко, начальник КМВА

Також за повідомленням Повітряних Сил ЗСУ є загроза застосування ворогом ударних БпЛА в Житомирській, Черкаській областях.

Повітряна тривога до того ж оголошена у Полтавській, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях.

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.