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У Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога

В Україні "почервоніло" кілька областей / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях

У Києві оголошена повітряна тривога!

Про це інформує Київська міська військова адміністрація. 

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні влади у соціальних мережах. 

"Київ - в укриття", - наказують українські військові. 

"Увага! Загроза атаки БпЛА! Перебувайте в укриттях», - заявив Сергій Попко, начальник КМВА

Також за повідомленням Повітряних Сил ЗСУ є загроза застосування ворогом ударних БпЛА в Житомирській, Черкаській областях.

Повітряна тривога до того ж оголошена у Полтавській, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку. 

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Дата публікації
Перегляди
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