Кличко повідомив про падіння уламків безпілотників у кількох районах столиці

Перебувайте в укриттях
Йдеться про падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.
Про це повідомив очільник Києві Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.
"Всі служби прямують на місця. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях.
Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.
Також пізніше у Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях.
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