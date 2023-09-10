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Кличко повідомив про падіння уламків безпілотників у кількох районах столиці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Кличко повідомив про падіння уламків безпілотників у кількох районах столиці

ППО збила кілька дронів у Києві / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях

Йдеться про падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

Про це повідомив очільник Києві Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах. 

"Всі служби прямують на місця. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку. 

Також пізніше у Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях. 

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