Кличко повідомив про падіння уламків безпілотників у кількох районах столиці

Йдеться про падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

Про це повідомив очільник Києві Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.

"Всі служби прямують на місця. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях.

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.

Також пізніше у Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях.