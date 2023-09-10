Враг атаковал Киев беспилотниками: последствия атаки

Падение обломков дронов произошло в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

В Святошинском районе обломки рухнули в районе парка Совки.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Есть возгорание. Расчеты ГСЧС работают на месте. Информация о пострадавших в данный момент не поступала", — говорится в сообщении.

"Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место. В Подольском районе обломки упали на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают. Пострадавших и поврежденных зданий там нет", — сообщил глава города Виталий Кличко.

"В Подольском районе один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", — позже уточнил Кличко.

"В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", - Сергей Попко, начальник КМВА.

"В Дарницком районе столицы обломки упали на нежилое помещение. Предварительно без пострадавших. Размеры и характер разрушений уточняется", - информируют в КМВА.

Также мониторинговые каналы сообщают о доразведке воздушного пространства. Но находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги именно в вашей области. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работают по целям.

Добавим, что Воздушные Силы предупредили о движении ударных беспилотников в сторону Полтавщины и ракетной опасности.

Также позже в Киеве раздались взрывы : находитесь в укрытиях.