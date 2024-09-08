Вибух у Києві: влада повідомила про двох загиблих

Сьогодні, 8 вересня, у Києві прогримів потужний вибух. Є жертви.

Про це повідомили у КМВА.

"Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Віталій Кличко уточнив, що вибух стався у Голосіївському районі столиці на території автотранспортного підприємства. Вибух наразі невідомого походження.

Частково зруйнована двоповерхова будівля.

За даними мерії, пожежі немає. Під завалами можуть перебувати люди. Екстрені служби вже працюють на місці.

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