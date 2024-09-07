У КМДА розповіли про якість води в Києві у зв’язку із забрудненням Сейму

Якщо якість води погіршиться, "Київводоканал" негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам санітарних норм і правил.

Ситуація із якістю води у Києві контрольована. Профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро.

Про це в суботу, 7 вересня, заявили у Київській міській державній адміністрації.

Як запевнили у КМДА, якщо якість води погіршиться, "Київводоканал" негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил. Алгоритми дій для запобігання погіршенню якості води обговорили на Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте, за інформацією контролюючих служб, наразі підстав для паніки нема – показники питної води у столиці залишаються в нормі. А на випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою”, – зазначили в держадміністрації.

Окремі організації та установи також можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій. Зокрема, звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води.

“Наголошуємо, що такі дії не свідчать про настання надзвичайної ситуації. Просимо медіа не маніпулювати інформацією і не створювати паніки”, – додали у КМДА.

Нагадаємо, раніше голова Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук розповів про дії українських органів влади щодо ліквідації забруднення річок Сейм та Десна.

Забруднення річок Сейм і Десна: якої якості питна вода у Києві?

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