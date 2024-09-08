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У Києві стався вибух: зруйнована двоповерхова будівля

У Києві стався вибух: зруйнована двоповерхова будівля

На місці вибуху

Під завалами можуть перебувати люди.

Внаслідок вибуху вранці, 8 вересня, у Києві частково зруйнована двоповерхова будівля.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Кличко уточнив, що вибух стався у Голосіївському районі столиці на території автотранспортного підприємства. Вибух наразі невідомого  походження.

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Частково зруйнована двоповерхова будівля. За даними мерії, пожежі немає. Під завалами можуть перебувати люди. Екстрені служби вже працюють на місці.

Через вибух правоохоронці обмежили рух по вул. Васильківська.

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