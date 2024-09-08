У Києві стався вибух: зруйнована двоповерхова будівля

Під завалами можуть перебувати люди.

Внаслідок вибуху вранці, 8 вересня, у Києві частково зруйнована двоповерхова будівля.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Кличко уточнив, що вибух стався у Голосіївському районі столиці на території автотранспортного підприємства. Вибух наразі невідомого походження.

Частково зруйнована двоповерхова будівля. За даними мерії, пожежі немає. Під завалами можуть перебувати люди. Екстрені служби вже працюють на місці.

Через вибух правоохоронці обмежили рух по вул. Васильківська.

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