У Києві пролунав вибух: над містом здіймається дим - ЗМІ

Тривогу у місті не оголошували.
У неділю, 8 вересня, у Києві пролунав вибух. У Мережі публікують фото задимлення у столиці.
Як повідомили журналістам КИЇВ24 в пресслужбі ДСНС, один вибух пролунав у Голосіївському районі.
У ДСНС підтвердили, що він був побутового характеру і не пов'язаний з прильотом, адже у місті тривога не оголошена. Деякі місцеві пабліки повідомляють про задимлення в столиці.
Наразі офіційної інформації від КМДА немає.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по готелю на Донеччині. Під завалами є люди.
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