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У Києві пролунав вибух: над містом здіймається дим - ЗМІ

У Києві пролунав вибух: над містом здіймається дим - ЗМІ

Вибух. Ілюстративне / Фото: Associated Press

Тривогу у місті не оголошували.

У неділю, 8 вересня, у Києві пролунав вибух. У Мережі публікують фото задимлення у столиці. 

Як повідомили журналістам КИЇВ24 в пресслужбі ДСНС, один вибух пролунав у Голосіївському районі. 

У ДСНС підтвердили, що він був побутового характеру і не пов'язаний з прильотом, адже у місті тривога не оголошена. Деякі місцеві пабліки повідомляють про задимлення в столиці. 

Наразі офіційної інформації від КМДА немає.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по готелю на Донеччині. Під завалами є люди.

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