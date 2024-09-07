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У Києві невідомі спробували проникнути на територію об'єкта Міноборони: деталі, відео

У Києві невідомі спробували проникнути на територію об'єкта Міноборони: деталі, відео

У Києві невідомі спробували проникнути на територію об'єкта Міноборони: деталі, відео

Бійка біля Київського міського ТЦК / Фото: скриншот з відео

За цим фактом призначено службове розслідування.

На збірному пункті Київського міського ТЦК і СП невідомі спробували незаконно проникнути на територію об'єкта Міністерства оборони України, що перебуває під охороною. Подія сталася вранці у п'ятницю, 6 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

"Крім того, ті самі люди намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту", – йдеться у повідомленні. 

Діючи в межах своїх службових обов'язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК і СП, застосовуючи фізичний вплив у межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб та не дали їм протизаконно потрапити на охоронюваний військовий об'єкт.

За цим фактом призначено службове розслідування.

Що передувало

Напередодні у Мережу потрапило відео бійки на території ТЦК.

Учасники події розповіли свою версію: "На ДВРЗ забрали вчора брата, запихнули в буса, сказали, що вранці можна приїхати "попрощатись", приїхали, а далі – бачите на відео, навіть не пустили, ще й побили". 

Нагадаємо, в Одесі стався конфлікт між працівником районного ТЦК та жінкою

У Києві сталася бійка на території об'єкта Міноборони

У Києві сталася бійка на території об'єкта Міноборони

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