Взрыв в Киеве: власти сообщили о двух погибших

Сегодня, 8 сентября, в Киеве прогремел мощный взрыв. Есть жертвы.

Об этом сообщили в КМВА.

"Предварительно обнаружили двух погибших. Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, мэр Виталий Кличко уточнил, что взрыв произошел в Голосеевском районе столицы на территории автотранспортного предприятия. Взрыв неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание.

По данным мэрии, пожара нет. Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте.

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