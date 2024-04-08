Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: військовому повідомили про підозру

В Києві 7 квітня на станції фунікулера сталося вбивство. Там військовослужбовець штовхнув підлітка, який головою розбив вікно та отримав поранення у вигляді різаних ран шиї. Чоловіку вже повідомили про підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як стало відомо, ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. В ході сварки військовослужбовець штовхнув одного з підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

“За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу”, - розповіли в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, що група з 9 неповнолітніх вирішила проїхатися на фунікулері. У вагон за ними зайшов чоловік, який був налаштований агресивно і робив зауваження хлопцям.

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