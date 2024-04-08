У Києві автівка порушника ПДР упала з евакуатора: деталі, фото

Подія сталася на Печерську неподадік від зупинки громадського транспорту.

В центрі Києва у понеділок, 8 квітня, під час спроби евакуації із спецтранспорту впав автомобіль Volkswagen. Подія сталася неподадік від зупинки громадського транспорту.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

"У Печерському районі столиці на вулиці Князів Острозьких водій припаркував свій Volkswagen із порушенням правил дорожнього руху – на зупинці громадського транспорту. Під час спроби евакуації легковик впав із спецтранспорту", – йдеться у повідомленні.

Під час спроби евакуації легковик впав зі спецтранспорту / Фото: obozrevatel.com

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, під Києвом водій ЗАЗ не впорався з керуванням і влетів у паркан. Від отриманих травм 59-річний чоловік загинув на місці.

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