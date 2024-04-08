Стало відомо, як почуваються та де перебувають плямисті олені, яких врятували від торговців: фото

Перший час тварини, які зазнали фізичних і психологічних травм, повністю відмовлялись від їжі та навіть води.

Група плямистих оленів, яких врятували минулого тижня від торговців живим товаром, пройшла реанімаційну стадію у Київському зоопарку і перейшла до лікувально-реабілітаційного етапу.

Про це інформує КП "Київський зоопарк".

Наразі тварини оселись у великому природному вольєрі на копитному ряді КиївЗоо. Окрім відкритої території з кущами, деревами і доброзичливими сусідами – оленями благородними, тут для них облаштовано навіси та спеціальні схованки для усамітнення й релаксу.

Перший час тварини, які зазнали фізичних і психологічних травм, повністю відмовлялись від їжі та навіть води. Зусиллями зоологів і ветеринарів до оленів повернувся апетит. Їхній раціон складається із сіна та гілкового корму в прикуску з яблуками та морквою. За день кожен олень з’їдає до 10 кг таких кормів і випиває 5-6 л свіжої води.

Перший час тварини відмовлялись від їжі та навіть води / Фото: Київський зоопарк

Зусиллями зоологів і ветеринарів до оленів повернувся апетит / Фото: Київський зоопарк

Раціон оленів складається із сіна та гілкового корму в прикуску з яблуками та морквою / Фото: Київський зоопарк

У КиївЗоо наголошують, що фахівці роблять все необхідне для порятунку бідолах, яких скривдили торговці живим товаром. Це складний процес, який може тривати від кількох місяців до кількох років. Після первинного відновлення подальшу реабілітацію ці олені проходитимуть у заповіднику.

Тварини оселись у великому природному вольєрі на копитному ряді КиївЗоо / Фото: Київський зоопарк

Нагадаємо, у Києві поліція затримала водія вантажівки, який у переобладнаному кузові перевозив дев’ятьох плямистих оленів без дозвільних документів. Тварини були знесилені та налякані тривалою поїздкою. На жаль, одна з тварин загинула.

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