Убийство подростка на фуникулере в Киеве: военному сообщили о подозрении

В Киеве 7 апреля на станции фуникулера произошло убийство. Там военнослужащий толкнул подростка, головой разбившего окно и получившего ранения в виде резаных ран шеи. Мужчине уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как стало известно, вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера между подозреваемым и компанией парней возник конфликт. В ходе ссоры военнослужащий толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконные стекла и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

“При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона военнослужащему Управления государственной охраны Украины поставлено в известность о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения”, — рассказали в Офисе генерального прокурора.

Напомним, что группа из 9 несовершеннолетних решила проехаться на фуникулере. В вагон за ними вошел мужчина, который был настроен агрессивно и делал замечания ребятам.

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